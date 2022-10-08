  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Demirkıran, Azra Galvaniz’e Genel Müdür olarak atandı

Demirkıran, Azra Galvaniz’e Genel Müdür olarak atandı

8.10.2022

Demirkıran, Azra Galvaniz’e Genel Müdür olarak atandı
SEKTÖRÜNDE Türkiye'nin ilk üçü içinde yer alan, İzmir'in en büyük sıcak daldırma galvaniz firması Azra Galvaniz, Tolga Demirkıran'ın yeni Genel Müdürü olduğunu duyurdu. Yapılan toplantıda Azra Galvaniz Yönetim Kurulu Başkanı Recep Özekinci Tolga Demirkıran'ın Azra Galvaniz ailesine katılmasından dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi. Özekinci, Demirkıran'ın sektördeki başarısının Azra Galvaniz'i daha ileriye taşıyacağına inandıklarını söyledi. Ardından Azra Galvaniz ve Tolga Demirkıran arasında sözleşme imzalandı. Özel sektör deneyimine Borusan Holding'de başlayan Demirkıran, Borçelik firmasında Tedarik Zinciri Müdürü olarak 20 yıla yakın görev yaptı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA