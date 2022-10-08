Demirkıran, Azra Galvaniz’e Genel Müdür olarak atandı

SEKTÖRÜNDE Türkiye'nin ilk üçü içinde yer alan, İzmir'in en büyük sıcak daldırma galvaniz firması Azra Galvaniz, Tolga Demirkıran'ın yeni Genel Müdürü olduğunu duyurdu. Yapılan toplantıda Azra Galvaniz Yönetim Kurulu Başkanı Recep Özekinci Tolga Demirkıran'ın Azra Galvaniz ailesine katılmasından dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi. Özekinci, Demirkıran'ın sektördeki başarısının Azra Galvaniz'i daha ileriye taşıyacağına inandıklarını söyledi. Ardından Azra Galvaniz ve Tolga Demirkıran arasında sözleşme imzalandı. Özel sektör deneyimine Borusan Holding'de başlayan Demirkıran, Borçelik firmasında Tedarik Zinciri Müdürü olarak 20 yıla yakın görev yaptı.

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