İklim krizi projesine Avrupa Komisyonu desteği

YAŞAR Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Defne Günay'ın 'Avrupa Birliği Dış Politikası ve İklim Krizi' üzerine hazırladığı Jean Monnet Modülü projesi, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmeye hak kazandı. Jean Monnet Modülü projesi olan EuforCliC, hem Avrupa Birliği'ne aday ülke hem de gümrük birliği içerisinde olan Türkiye'deki kamu görevlileri, sivil toplum örgütleri, şirketler ve gençlerin bu konuda bilgi sahibi olmasını amaçlıyor.

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