İzmir Ticaret Odası ve Borsa’da başkanlar seçiliyor

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) ve İzmir Ticaret Borsası'nda (İTB) geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleştirilen meslek komiteleri seçimlerinin ardından, bugün yönetim kurulu, disiplin kurulu, TOBB genel kurulu delege seçimleri ile meclis başkanlığı ve başkanlık divanı seçimleri yapılacak. İZTO'da seçimler 15.00'da odanın meclis salonunda düzenlenecek.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in tek aday olarak girdiği seçim 17.00'da son bulacak. İTB'de ise yönetim kurulu başkanı, meclis başkanı, başkan yardımcıları ve katip üye, meslek komiteleri başkan ve başkan yardımcılarının belirleneceği seçim İZQ İnovasyon Merkezi'nde gerçekleşecek. Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli'nin tek aday olduğu İTB'deki oylama 10.00-16.00 arasında yapılacak.

MERT ALPDÜNDAR