Teknoloji yoğun ürünlerin ihracatı arttı, ithalatı azaldı

TÜRKİYE'NİN "teknoloji yoğun ürün" ihracatı yılın 9 ayında 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 17,1 artarak 178,1 milyar dolara ulaştı. Geçen teknolojili ürün ihracatı toplam 212 milyar 809 milyon doları buldu. Söz konusu ürünlerde 2021'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 33'lük artış gerçekleşti. Geçen yılın ocak-eylül döneminde 19,2 milyar dolarlık yüksek teknolojili ürün ithalatı yapan Türkiye, bu yılın aynı döneminde söz konusu kategoride 18,4 milyar dolarlık dış alım gerçekleştirdi. Böylece yüksek teknolojili ürün ithalatı yüzde 3,8 azaldı.

DİĞER