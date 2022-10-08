“Zigana tünelini Nisan ayında açacağız”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2023 yılı Nisan ayında bütün imalatlarımızı tamamlayıp Zigana Tüneli'mizi hizmete açmayı hedefledik." dedi. Yeni Zigana Tüneli şantiyesinde incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, 14,5 kilometre uzunluğu ile dünyanın üçüncü ve Avrupa'nın en uzun çift tüp kara yolu tüneli olacak yeni Zigana Tüneli'nin Trabzon ve Gümüşhane'nin ev sahipliği yapacağı dünya çapında bir kara yolu projesi olduğunu vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen son 20 yıl boyunca tüm ulaşım stratejilerini, küresel eğilimleri dikkate alarak yaptıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Dünyayı Türkiye'ye bağlıyoruz. 1 trilyon 631 milyar liranın üstünde yatırımla ulaştırma altyapılarımızı iyileştirmek, Türkiye'yi küresel bir lojistik süper güce dönüştürmek, ulaşım ağlarını genişletmek ve uluslararası taşımacılık güzergahlarındaki eksik bağlantıları tamamlamak önceliklerimiz oldu. Tünelimizi hizmete açmak için çalışmalarımızı 7/24 başarıyla sürdürüyoruz. Nihayet sona yaklaşıyoruz." diye konuştu.