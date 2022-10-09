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Haberler Ekonomi GSB 1200 personel alımı ne zaman olacak? Başvuru şartları neler? Kimler başvurabilir?

GSB 1200 personel alımı ne zaman olacak? Başvuru şartları neler? Kimler başvurabilir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda 1200 yurt yönetim personeli alınacağı duyuruldu. İlana başvuruda bulunmak isteyenler başvuru şartlarını ve başvurularının nereden nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki GSB 1200 personel alım şartları neler? Başvuru nereden yapılacak? Başvuru tarihleri belli mi? İşte detaylar...

09.10.2022, 15:00

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyurusunda bulunduğu 1200 personel alımı için başvurular yarın başlıyor. https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yapılacak olan başvurular için araştırmalar sürüyor. İşte GSB 1200 personel alımına ilişkin tüm merak edilenler...

GSB 1200 personel alımı ne zaman olacak? Başvuru şartları neler? Kimler başvurabilir?

I- BAŞVURU ŞARTLARI
Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
5) 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 60 (altmış) puan almış olmak,
6) Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,
7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
8) Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,
9) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
10) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak, 11) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

GSB 1200 personel alımı ne zaman olacak? Başvuru şartları neler? Kimler başvurabilir?

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
Adaylar başvurularını, 10 Ekim 2022 (10.00) – 14 Ekim 2022 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Adayların başvuru yapılan grup ve il için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı belgeler önlü ve arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
1) Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf,
2) Yükseköğretim kurumlarından mezun olup denkliğe sahip olan adaylar için YÖK'ten alınmış denklik belgesi,
3) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.

GSB 1200 personel alımı ne zaman olacak? Başvuru şartları neler? Kimler başvurabilir?

SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ
Sınav sözlü olarak Ankara'da yapılacaktır. Sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından;
1) Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat ile Bakanlığımız mevzuatı vb.) (50 puan),
2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
3) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
5) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır

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