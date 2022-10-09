Tezgahta palamut bolluğu 20 gün daha sürecek

TEZGAHLARDA palamut bolluğu sürüyor. Balıkçılar palamudun 20 gün daha bol olacağını söyledi. Geçen hafta fiyatı 70 liraya ulaşan palamudun tanesi 50 liraya düştü. Palamudun azalmasıyla hamsinin yüzeye çıkacağını söyleyen balıkçılar, bu sene küçük balıkların ön plana çıkacağını belirtti.

DONDURUCUYA ATIN

ESNAFIN ise balığın bu sene bol olmasından dolayı yüzü gülüyor. Hamsinin kilosu 50 liradan satılırken, istavrit 70 liradan, mezgit 100 liradan, çupra ve levrek de 200 liradan satılıyor.Balıkçı Şafak Gün, denizlerde palamut bolluğunun devam ettiğini belirterek, "Vatandaşın palamut bolluğunu değerlendirmesi lazım. Uzun yıllardır bu bollukta ve büyüklükte palamut olmuyordu. 1,5 kilograma yakın palamutlar çıkıyor. Palamudun tanesi 50 lira ancak üç kişiyi doyuracak büyüklükte. Bunu fırsat bilip palamutları dondurucuya atsınlar. 20 gün sonra yerini