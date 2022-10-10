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Haberler Ekonomi Antalya Bilim Üniversitesi 37 Akademik Personel alıyor

Antalya Bilim Üniversitesi 37 Akademik Personel alıyor

Antalya Bilim Üniversitesi'nin 37 Akademik Personel alacağı öğrenildi.

10.10.2022, 09:52 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022, 09:52

Antalya Bilim Üniversitesi 37 Akademik Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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