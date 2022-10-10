İzmir'deki odalarda seçim maratonu devam ederken, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda (EBSO) gerçekleşecek başkanlık yarışı, İzmir iş dünyasında da yakından takip ediliyor. EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ile yarışacak olan Meclis Üyesi Mustafa Karabağlı, "Haftabaşı Sohbetlerinin" konuğu olurken, seçilmesi halinde yapmak istediklerini Yeni Asır'a anlattı. Karabağlı, "Biz kazanmak için yola çıktık. Tabii kapalı kabinlerde kullanılan oylarda sanayicimizin ve seçmenimizin teveccühü tezahür ederse ve emaneti bize teslim ederlerse elimizden geleni yapacağız. Böyle olmazsa da hepimizin sandığa saygısı var. Hepimiz sandıktan çıkana saygı duyacağız. Seçim biter bitmez hepimiz yine birlikte olacağız" dedi. Karabağlı "başkan seçilmeniz halinde neler yapacak sınız" şeklindeki sorumuzu şu sözlerle yanıtladı: "Tüm sanayiciye heyecan, enerji ve vizyon katacağım. Sanayicimizin heyecanla koşan bir lidere ihtiyacı var. Bizim muhakkak katma değerli üretim gerçekleştirmemiz gerekiyor. Meselemiz güç birliği yapmak. Bu kapsamda üyelerimiz arasından belirleyeceğimiz 'Gönüllü Sanayi Elçilerimiz'in desteğiyle, 11 sanayi odamızla doğrudan köprü kuracağız. Her organizede teknopark kurulması için çaba harcayacağız. Mesleki eğitim veren okulların çoğaltılması için fon oluşturacağız. Burs fonunu güçlendireceğiz."

MERT ALPDÜNDAR / HAFTA BAŞI SOHBETLERİ