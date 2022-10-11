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Haberler Ekonomi Arsa başvurularında kimlik numarası uyarısı

Arsa başvurularında kimlik numarası uyarısı

11.10.2022

Arsa başvurularında kimlik numarası uyarısı
'İLK Evim İlk İş Yerim' kampanyası kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular dün başladı. 7 Kasım'a kadar sürecek başvurularda 18 yaşını doldurmuş olma şartı da aranıyor. Başvurular internet üzerinden ve bankalardan yapılabilecek. T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar bugün, 2 olanlar Çarşamba, 4 olanlar Perşembe, 6 olanlar Cuma, 8 olanlar 15 Ekim Cumartesi günü başvuru yapabilecek. 16 Ekim'den itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.
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