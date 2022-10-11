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Haberler Ekonomi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sözleşmeli Personel alıyor

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sözleşmeli Personel alıyor

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

11.10.2022, 09:40

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sözleşmeli Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesin yayınlanan ilana göre; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü "Enstitümüzün aşağıda belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek Madde 2 (b) kapsamında 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle personel alınacaktır" denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...
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