Bakan Bilgin’den yalan haberlere tepki

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücret benim karar vereceğim bir konu değil. Asgari ücret tespit komisyonu var. Enflasyon oranını değerlendirerek asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenecek" dedi. Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin asgari ücrete ilişkin sorusunu yanıtlayan Bilgin, asgari ücretin, üzerinde rakam yarıştırılacak bir konu olmadığını belirterek "Asgari ücret benim de karar vereceğim bir konu değil. Asgari ücret tespit komisyonu var. Enflasyon oranını değerlendirerek asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenecek" ifadelerini kullandı.

HİÇBİRİ GERÇEK DEĞİL

ASGARI ücretle ilgili ortaya atılan rakamlara tepki gösteren Bilgin, "Asgari ücret şu kadar olacak bu kadar olacak, kimden çıkıyor bu rakamlar. Yasal süreç belli. Şimdi ben de 20 bin olacak diyeyim. Ekim, kasım, aralık... Bu enflasyon rakamlarını göreceğiz. Komisyon bunu değerlendirecek ve karar verecek. Rakam söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor ya da süreçlerden habersiz" değerlendirmesinde bulundu.