  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Bakan Bilgin'den yalan haberlere tepki

Bakan Bilgin'den yalan haberlere tepki

Asgari ücret üzerinden rakam yarıştırmak yanlış’

12.10.2022

Bakan Bilgin’den yalan haberlere tepki

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücret benim karar vereceğim bir konu değil. Asgari ücret tespit komisyonu var. Enflasyon oranını değerlendirerek asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenecek" dedi. Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin asgari ücrete ilişkin sorusunu yanıtlayan Bilgin, asgari ücretin, üzerinde rakam yarıştırılacak bir konu olmadığını belirterek "Asgari ücret benim de karar vereceğim bir konu değil. Asgari ücret tespit komisyonu var. Enflasyon oranını değerlendirerek asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenecek" ifadelerini kullandı.

HİÇBİRİ GERÇEK DEĞİL
ASGARI ücretle ilgili ortaya atılan rakamlara tepki gösteren Bilgin, "Asgari ücret şu kadar olacak bu kadar olacak, kimden çıkıyor bu rakamlar. Yasal süreç belli. Şimdi ben de 20 bin olacak diyeyim. Ekim, kasım, aralık... Bu enflasyon rakamlarını göreceğiz. Komisyon bunu değerlendirecek ve karar verecek. Rakam söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor ya da süreçlerden habersiz" değerlendirmesinde bulundu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA