Binlerce işçiye kadro iş ve kıdem garantisi

Hükümet, öğretmen, sağlık personeli, din görevlilerinin de yer aldığı 550 bin sözleşmelinin kadroya alınmasını sağlayacak çalışmayı tamamlarken, kamuda sözleşme türleri tek tipe iniyor. Artık sözleşmeli işçilerin de iş güvencesi olacak, kamu görevlilerinin bütün hakları verilecek, kadro tahsis edilecek. Çalışma süreleri 10 aydan 12 aya çıkarılan geçici işçiler kıdem hakkı da kazanacak, Kamu İktisadi Teşebbüsü kurumlarda çalışan 90 bin taşeron da kadroya alınacak.

GEÇİCİ VE MEVSİMLİK İŞÇİLER

Sözleşmelilere kadro, işçilere yönelik düzenlemeleri içeren çalışma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra taslak halinde aralık ayında Meclis'e getirilecek. Komisyon ve Genel Kurul aşamasından sonra binlerce çalışanın özlük hakları iyileştirilecek. Sadece sözleşmeliler değil, geçici ve mevsimlik işçilerin de yüzü gülecek. Kamuda yılda 10 ay çalışıp 2 ay boşta kalan geçici statüdeki 50 bin işçinin kurumlarda çalışma süresi 1 yıla çıkarılıyor. Böylece geçici işçiler de kıdem tazminatına hak kazanacak. Dönemsel olarak çalışan mevsimlik işçilerin bir sonraki yıl boşta kalmaması, çalışma sürelerinin uzatılması için de düzenleme yapılıyor. Mevsimlik işçi çalıştıran kurumlar işi yeni taşerona vermeyecek, mevsimlik işçi sözleşmesi olan işçilerle çalışmaya devam edecek.

90 BİN TAŞERONA DA KADRO

Taşeron işçilerin kadroya alınma sürecinde bu fırsattan yararlanamayan KİT'lerdeki 90 bin 4D'li işçinin geçişi de tamamlanacak. Mevcut sistemde bu kapsamdaki işçilere 657 sayılı yasa hükümleri uygulanmıyor. Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan istihdam edilen işçiler 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi bulunuyor. Yapılacak düzenlemeyle süreli, süresiz bütün işçilerin kadroya geçişi söz konusu olacak.

ÖZEL İŞ STATÜSÜ VERİLECEK

Kamuda, nükleer enerji, teknoloji gibi sektörlerdeki gelişimler dikkate alınarak oluşan yeni piyasa koşullarına göre yapılanmaya gidilecek. Bu alanlarda ihtiyaç olan mühendis, yazılımcı, teknik personel, bilim adamları özel bir çalışma statüsüyle istihdam edilecek. Kamu ücretleriyle çalışmayan bu özel alanlar için özel bir sözleşme modeli ortaya konulacak.

ÇALIŞMA SÜRELERİ UZATILACAK

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mevsimlik ve geçici işçi arasındaki farka dikkat çekerek, "Mevsimlik işçiler belli dönemsel olarak çalışıyorlar, ihtiyaç duyulduğu zaman kuruluşlar onları çağırıyor. Çalışma sürelerinin uzatılması konusunda onlara bir imkân sağlayacağız, başka bir yerden kurum işçi almasın, yeni bir taşerona vermesin işi, kendi daha önce çalıştığı, bir bağlantısı olan mevsimlik işçi sözleşmesi olan işçilere bu hakkı tanıyacağız. Yani o kurumun ihtiyacı olduğu zaman onların çalıştırılması ve çalışma sürelerinin uzatılması, onu da kapsayan bir çalışma yapıyoruz" dedi. Geçici işçilerin durumunun farklı olduğunu kaydeden Bakan Bilgin, "Onlar 10 ay 29 gün çalışıyor, onu 12 aya çıkaracağız, bir yıl çalışacak şekilde kurumlarında çalışma imkânı sağlayacağız. O işçilerimizin hukukunu koruyacak bir düzenleme yapıyoruz, onları bütünüyle bu statülerini değiştireceğiz" bilgisini verdi.

HAZAL ATEŞ