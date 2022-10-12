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Haberler Ekonomi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim üyesi alacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim üyesi alacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin Öğretim üyesi alacağı öğrenildi.

12.10.2022, 09:53

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanunun 5572 sayılı Kanunla değiştirilen 23., 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru, Görev Süresi Uzatımı, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri (http://personel.comu.edu.tr/mevzuatlar/akademik-kadro-atama-kriterleri.html) uyarınca öğretim üyesi alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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