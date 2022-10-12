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Haberler Ekonomi Çiğ süt tavsiye fiyatı 8.50 lira oldu

Çiğ süt tavsiye fiyatı 8.50 lira oldu

12.10.2022

Çiğ süt tavsiye fiyatı 8.50 lira oldu

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci çiğ süt destek primiyle ilgili olarak, "Bugün toplanan Ulusal Süt Konseyi, 14 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; çiğ inek sütünün tavsiye fiyatını çiğ süt destek primi hariç üreticinin eline net 8.50 lira geçecek şekilde belirlemiştir.

Bakanlığımız 15 Mayıs-30 Eylül döneminde olduğu gibi süt üreticilerine Ekim, Kasım ve Aralık dönemi için litre başına 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primini 2.5 katına çıkararak 50 kuruşa yükseltti. Üreticimizin eline Bakanlığımızca ödenecek çiğ süt destekleme primiyle beraber litre başına en az 9 lira geçecek" dedi.

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