Selanik-İzmir seferini yapan ilk gemi limanda

İZMIR ile Yunanistan'ın Selanik şehri arasında yapılacak seferler kapsamında 'Smyrna di Levante' adlı ilk ropax (araç ve yolcu taşıyan gemi) İzmir Limanı'na ulaştı. Selanik'ten önceki akşam hareket eden gemi dün sabah limana demir attı.

GIDIŞ DÖNÜŞ 150 AVRO

ÜZERINDE Türk ve Yunan bayrakları ile Türkçe ve Yunanca 'İzmir- Selanik Dostluk Hattı' yazısı bulunan gemi ile 119 yolcu, 2 TIR, 5 otomobil ve 2 motosiklet geldi.

Seferleri gerçekleştirecek Levante Ferries Denizcilik şirketinin Türkiye Temsilcisi Serap Biçer, 160 metrelik geminin 948 yolcu, 315 otomobil ve 60 TIR kapasitesine sahip olduğunu bildirdi. Geminin esas faaliyetinin turizmden ziyade ticari olduğunu aktaran Biçer, "Kara yolu taşımacılığını deniz yoluna aktarabilmek amaçlanıyor" dedi.

Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 19.00'da Selanik'ten İzmir'e sefer yapacak ropax, salı, perşembe ve pazarları ise saat 19.00'da İzmir'den Selanik'e dönecek. 12-13 saat süren seferler için yolcu biletlerinin tek yönlü 80 avro, gidiş dönüş 150 avro olduğu belirtildi.