Birlik Başkanı Erdem Hünü’den esnafa müjdeler

İzmir ESKKK Birliği Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Hünü, pandemi ve Ukrayna- Rusya savaşı nedeniyle zor durumda kalan esnaf ve sanatkarımıza her koşulda destek olduklarını belirterek, "11 Ekim tarihine kadar yıllık yüzde 09.50 olan kredi faizlerimiz yıllık yüzde 7.50 ye düşürülmüştür. Hayırlı olsun" diye konuştu.



Birlik Başkanı Erdem Hünü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın esnaf paketiyle ilgili açıklamalarını büyük memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Her koşulda, esnaf ve sanatkarların yanında olduklarını belirterek, "Günün koşullarına nazaran, en uygun faizle esnaf ve sanatkarlara kredi kullandırıldığını, yeni düzenleme ile 11 Ekim'den itibaren Kredi ve Kefalet Kooperatiflerimiz kanalı ile Halk Bankası'ndan kullandırılacak kredi faiz oranı yıllık yüzde 7.5'a indirilirken, kredi üst limiti 500.000 TL, iş yeri edindirme ve taşıt kredileri de 1.5 milyon liraya yükseltilmiştir" dedi.

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