Çalışan ve dar gelirliler bayram edecek

Çalışanlar ve dar gelirliler ile ilgili 3 önemli düzenleme önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek. Bunlar içinde yer alan EYT'de sona gelindi. Üzerinde durulan formüle göre ilk etapta 1.5 milyon EYT'linin emeklilik hakkı kazanacağı hesaplanıyor. En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çekilmesi üzerinde de duruluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, emekli, çalışan ve dar gelirlinin durumlarının düzeltilmesi için gelecek günlerde 3 önemli düzenleme yapılması gündeme geldi. İşte o düzenlemeler:



KADEMELİ EMEKLİLİK HAKKI

EYT ile ilgili hazırlanan tasarıda sona yaklaşıldı. Üzerinde çalışılan düzenlemeye göre 1999 yılından önce işe başlayanlardan 25 yılını dolduran erkekler ile 20 yılını dolduran kadınlar yaş koşulu aranmaksızın emekli olabilecek. EYT kapsamında yaklaşık 3-4 milyon kişi bulunuyor. Yapılacak düzenleme kapsamında ilk etapta yaklaşık 1.5 milyon kişinin emeklilik hakkı kazanacağı hesaplanıyor. Daha sonrada prim gün sayılarına göre bir kademelendirme yapılması gündeme alındı. Böylece geri kalan 2-3 milyon EYT'li de kademeli olarak emeklilik hakkı kazanmış olacak.



EMEKLİ MAAŞINA DÜZENLEME

AK Parti yönetimi ve milletvekilleri, 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının asgari ücret ile aynı seviyeye getirilmesini istiyorlar. Vatandaşların emekli aylığı ile ilgili beklentileri, konuyla ilgili bakanlıklara ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da iletildi. Bu yönde bazı hazırlıkların ve hesaplamaların yapıldığı belirtiliyor.



ÇAĞRI MERKEZLERİ EKLENECEK

Sözleşmeli personel düzenlemesinde, kamuya ait çağrı merkezlerinin de programa dahil edilmesi planlanıyor. Böylece kamuda çalışan 600 bin sözleşmeli personel kadro sevincini yaşayacak.

3600 İLE 300 BİN EMEKLİ BEKLENİYOR

3600 gösterge düzenlemesi 1 Ocak 2023 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek. 3600 gösterge düzenlemesini bekleyen özellikle polis ve öğretmenler arasında yüzbinlerce kişi olduğu belirtiliyor. AK Parti kurmayları yılbaşı itibari ile emeklilik isteyeceklerin sayısının 300 bini bulacağını belirtiyor. Önümüzdeki yıl bu kişilerin yerine de alımlar olacağı için kamuya alınacak personel sayısının oldukça yüksek olması bekleniyor.



ZÜBEYDE YALÇIN