Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 7 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Dairesi Başkanlığı emrinde çalıştırılmak üzere 7 (yedi) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Her bir pozisyon için nihai başarı sırasına göre belirlenecek asil ve yedek adayların listesi ve sınavın yapılacağı tarih Genel Müdürlük resmi sitesinde (http://www.dsi.gov.tr ) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de takip edebileceklerdir. Sınav Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mustafa Kemal Mah. Anadolu Bulvarı No: 9 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Teknoloji Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır." dedi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



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