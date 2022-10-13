  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 7 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 7 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü verdiği ilanla 7 sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu.

13.10.2022, 09:23 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022, 09:23

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 7 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Dairesi Başkanlığı emrinde çalıştırılmak üzere 7 (yedi) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Her bir pozisyon için nihai başarı sırasına göre belirlenecek asil ve yedek adayların listesi ve sınavın yapılacağı tarih Genel Müdürlük resmi sitesinde (http://www.dsi.gov.tr ) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de takip edebileceklerdir. Sınav Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mustafa Kemal Mah. Anadolu Bulvarı No: 9 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Teknoloji Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır." dedi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA