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Haberler Ekonomi EBSO’da seçim maratonu başladı

EBSO’da seçim maratonu başladı

13.10.2022

EBSO’da seçim maratonu başladı
İzmir iş dünyası tarafından merakla beklenen Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) seçim maratonu başladı. EBSO üyeleri, 2022-2026 yılında görev yapacak meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirlenmesi için sandık başına gitti. FUAR İzmir'deki seçimde 5 bin 800 EBSO üyesinin oy kullanma hakkı bulunurken, 53 meclis komitesinde görev yapacak 271 üye ve 109 meclis üyesi belirlendi. 53 meslek komitesinin 20'sinde çift liste yarıştı. Komite ve meclis üyeleri seçiminin ardından 19 Ekim'de yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu, meclis başkanlık divanı, TOBB delegeleri ve disiplin kurulu üyeleri belirlenecek. EBSO'da başkanlık için Başkan Ender Yorgancılar ve Mustafa Karabağlı yarışacak.

MERT ALPDÜNDAR
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