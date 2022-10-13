Karakuş: Üyelerimiz Oda’yla gurur duyacak

MUĞLA Ticaret ve Sanayi Odası'nın 15 Ekim'deki organ seçimleri öncesi, mavi listeyle üyelerinin karşısına çıkacak 'güçbirliği' oluşumunun Başkan adayı Bülent Karakuş, üyelerinin Oda üyesi olmakla övüneceği çalışmaları hayata geçirdiklerini belirtti. 15 Ekim'deki MUTSO seçimlerinde mavi listeyle yarışacak Başkan adayı Bülent Karakuş, öne çıkan projelerine yönelik yazılı bir açıklamada bulundu. Tecrübe, bilgi, birikimin yanında, genç ve dinamik bir ekiple yola çıkarak, güçlü bir temsil anlayışıyla yeni dönem için Oda üyelerinin desteklerini istediklerini ifade eden Karakuş, il ekonomisini geliştirerek, Muğla'yı marka şehir yapmayı hedeflediklerini söyledi.

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