Nebati, ABD’de büyük yatırımcılarla görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, J.P. Morgan tarafından düzenlenen Yatırımcı Semineri'nde dünyanın önde gelen yatırımcılarıyla görüştü. G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılmak için ABD'de bulunan Nebati, ilk olarak Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) Başkanı Carlo Monticelli ile bir araya geldiklerini, ikili görüşmelerine mevkidaşı Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner ile bir araya gelerek devam ettiğini aktardı. Nebati, şunları kaydetti: Almanya ile küresel ekonomik gelişmeleri ve ekonomilerimize yansımalarını ele aldık. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini artırma hedefimizi ve karşılıklı atılabilecek adımları değerlendirdik." Nebati, Jdünyanın önde gelen yatırımcıları ile bir araya geldiklerini belirterek, "Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri ve Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde ülkemizin güçlü yatırım potansiyelini ele aldığımız toplantıda, yatırımcıların, Türkiye'ye olan ilgisinin artarak devam ettiğini görmek bizi memnun etti." değerlendirmesinde bulundu.

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