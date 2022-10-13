Yorgancılar: Üyelerimiz tecrübeyi tercih etti

31'inci Kalıp ve Metal Ürünleri Sanayi Meslek Komitesi'nden seçimlere giren EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, seçim sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Resmi olmayan sonuçlara göre meclis üyesi olmaya hak kazanan Ender Yorgancılar, "Kullanılan oyların sonucunda üyelerimiz değişim değil tecrübe istediler. Sandıktan tecrübe ağırlıklı bir sonuç çıktı. Bizim de hedefimiz bundan sonraki süreçte daha çok çalışmak. Ben daha EBSO yönetim kurulu başkanı seçilmiş değilim, komite ve meclis üyeleri belli oldu. Bundan sonraki süreçte yapılacak seçimle yönetim kurulu üyeleri belli olacak. Tekrar görev aldığımız takdirde yapacağımız işler belli. Ben yarın sabah oda başkanı olduğumda nereden başlayacağımı biliyorum. Üyelerimizin sandığa yönelimi gayet güzeldi, bir şölen gibi geçti. Seviyeli ve keyifli bir seçim oldu, mutluyum. Kazandığımız için daha çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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