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Haberler Ekonomi Balıkesir’de zeytinciye destek

Balıkesir’de zeytinciye destek

14.10.2022

Balıkesir’de zeytinciye destek

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, 13 milyon zeytin ağacı varlığıyla dünyanın en iyi zeytinlerinin yetiştiği ilde, zeytin üreticilerine hasat zamanında zeytin toplama kasası ve zeytin toplama örtüsü dağıtacak. Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kaydı bulunan tüm üreticilere, etaplar halinde önümüzdeki Nisan'a kadar dağıtımlarına devam edecek olan Büyükşehir, ilk iki etabın kurasını gerçekleştirdi. Zeytin üretimi yapılan Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit, Havran, Marmara, Erdek, Bandırma, Manyas, Gönen, Sındırgı, Savaştepe, Bigadiç ve İvrindi ilçelerinde 13 binin üzerinde üreticiye kurayla Nisan'a kadar zeytin toplama kasası ve zeytin toplama örtüsü dağıtılacak.

SUAT SALGIN

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