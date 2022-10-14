Emeklilik için sabreden aylığı zamlı alır

Yeni yılda asgari ücretliden memura, işçiden emekliye tüm kesimlerin gelirinde önemli artış beklenirken, emeklilik dilekçesini 2023'te veren karlı çıkacak. Memur ve emeklileri enflasyon, toplu sözleşme farkıyla birlikte 3600 ek gösterge zammı alacak. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkanların aylığındaki 1391 liralık artış 2500 lirayı geçecek. Ek gösterge artışı 15 Ocak 2023'te yürürlüğe gireceği için zorunlu olmadıkça emeklilik dilekçesini bu tarihe kadar bekletmekte fayda bulunuyor.

6 AYLIK ENFLASYONA GÖRE

Milyonlarca çalışan, emeklinin gözü yeni yılda alacağı zamlara çevrilirken, enflasyon artışının yanında hem taban maaş artışları hem de ek zam formülleri gündemde. Temmuz ayında yüzde 42.35 açıklanan emekli zammı yılbaşında yeniden belirlenecek. SSK, Bağ- Kur emeklileri Ocak'ta, Temmuz- Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak. İkinci 6 aylık dönemin ilk 3 ayında enflasyon yüzde 7.06 ile yüzde 7'lik toplu sözleşme zammının üzerinde çıkması ile memur ve memur emeklisine şimdiden fark oluştu. Geride kalan 3 ayda (Ekim, Kasım, Aralık) enflasyon aylık yüzde 3 seviyesinde artarsa 1 Ocak 2023'te emeklilere yüzde 17 zam yapılacak. Ek düzenleme ile daha yukarı, yüzde 25-30 seviyelerine çıkarılabilecek.

AYLIK VE İKRAMİYE ARTIYOR

Bu dönemde emeklilik planı yapanların maaşlara yapılan dönemsel artışları dikkate alması gerekiyor. Emeklilik dilekçenin verildiği tarih hem aylığı hem de ikramiyeyi doğrudan etkiliyor. Kamuda çalışıp emeklilik planı yapanların ek gösterge düzenlemesiyle ikramiye artışından yararlanabilmesi için 15 Ocak 2023'ten önce emeklilik dilekçesi vermesi gerekiyor. Memur ve emeklileri enflasyon, toplu sözleşme farkıyla birlikte 3600 ek gösterge zammı alacak. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkanların aylığındaki 1391 liralık artış 2500 lirayı geçecek. Bu yıl için yapılan hesaplamaya göre ek göstergesi 2600'e çıkan 30 yıllık memur emekli aylığı 1234-1391 lira arasında, ikramiyesi de 44 bin ile 50 bin lira arasında artıyor.

KATSAYI ÜZERİNDEN HESAP

Yasaya göre, emekli ikramiyesi, emekli olunan tarihte yürürlükte bulunan ek göstergeye göre ödeniyor. Emekli aylığı başvuru tarihini izleyen aybaşından geçerli olmak üzere bağlanıyor. Kamu çalışanlarının aylığı memur maaş katsayısına paralel artarken, Ocak'ta yapılacak artış dilekçe Aralık'ta verilse de aylığa yansıyor. Ancak emekli ikramiyesi, dilekçenin verildiği tarihteki katsayı üzerinden hesaplanıyor.

10 MİLYON KİSİ KARA LİSTEDEN ÇIKARILIYOR

ÖDENMEMİŞ çek, senet borçlarıyla, kredi kartı borcu yüzünden kara listeye alınan 10 milyon kişiye sicil affı getiren yasa teklifiyle, Temmuz 2023'e kadar borçlarını ödeyen, yapılandıranlar kara listeden çıkıyor. Torba yasa teklifinin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde vergi istisnaların etki analizi de yapıldı. Bir takvim yılında ödenen 15 bin 912 lira yemek parasından çalışan başına 3 bin 182 liralık gelir vergisinden vazgeçiliyor. 5 milyon çalışana yemek parası ödendiği varsayımıyla 15.9 milyarlık vergiden vazgeçiliyor.

İCRA takibi haciz aşamasında bulunan 2 bin lira ve altında olan borçların tasfiyesine ilişkin 9 milyon alacak dosyanın her birinin bin 500 lira olması durumunda icra takibinden vazgeçilmesi nedeniyle vazgeçilecek icra tahsil harcı tutarı 615 milyon lira olacak.