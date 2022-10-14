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Haberler Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 114 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 114 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 7 Ekim haftasında 113 milyar 976 milyon dolara yükseldi.

AA

14.10.2022, 08:30

Merkez Bankası rezervleri 114 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 7 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 5 milyar 200 milyon dolar artışla 73 milyar 252 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 30 Eylül'de 68 milyar 52 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 728 milyon dolar artarak 38 milyar 996 milyon dolardan 40 milyar 724 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 6 milyar 928 milyon dolar artışla 107 milyar 48 milyon dolardan 113 milyar 976 milyon dolara yükseldi.

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