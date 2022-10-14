Mugla’ya gelen turist sayısı 2.6 milyonu aştı

TÜRKİYE'NİN önemli turizm merkezlerine sahip Muğla, 9 ayda 2 milyon 622 bin 796 turist ağırladı. Akdeniz ve Ege'nin buluştuğu, doğal güzellikleri ve antik kentleriyle ünlü Muğla, 340 bin yatak kapasiteli tesisleriyle yerli ve yabancılara hizmet veriyor. Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan kent, Türkiye'ye gelen İngiliz turistlerin büyük bölümünü ağırlamaya devam ediyor. İl Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Muğla'yı 9 aylık dönemde 2.6 milyonu aşkın turist ziyaret etti. En çok turistin geldiği ülkeler, 1 milyon 129 bin 603 turistle İngiltere, 311 bin 261 turistle Rusya, 187 bin 479 turistle Almanya, 157 bin 395 turistle Polonya, 92 bin 914 turistle Hollanda oldu.

DİĞER