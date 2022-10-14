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Haberler Ekonomi Üniversitelilere yılda 2 bin lira yol desteği

Üniversitelilere yılda 2 bin lira yol desteği

14.10.2022

Üniversitelilere yılda 2 bin lira yol desteği

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, üniversitelilere verilecek ulaşım desteğinin detaylarını açıkladı. Yanık, "Tek yön 500 liraya kadar ödeme yapacağız. Yılda iki kez olacak. Her öğrenciye yaklaşık 2 bin lira ulaşım desteği ödemesi olacak" dedi.

Desteğin kimleri kapsadığını da açıklayan Bakan, "Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarından, lisans ve 25 yaş altı olanlara, ailelerinden uzak olan öğrencilerin gidiş-dönüş biletlerini biz karşılayacağız. Tek yön 500 liraya kadar, yılda iki kez olacak. Her öğrenciye yaklaşık 2 bin lira ödeme yapılacak. Ödemeler, vakıflarımız aracılığıyla öğrencilerimizin IBAN'larına yatırılacak" açıklamasında bulundu.

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