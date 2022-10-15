İzmir’de Eylül’de 6 bin 338 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22.9 azalarak 113 bin 402 oldu. Konut satışlarında İstanbul 19 bin 89 konut satışı ve yüzde 16.8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 812 konut satışı ve yüzde 7.8 pay ile Ankara, 6 bin 338 konut satışı ve yüzde 5.6 pay ile İzmir izledi. İzmir'de Eylül ayında 6 bin 338 konut satıldı. Konut satışları Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.4 artışla 1 milyon 57 bin 193 olarak gerçekleşti.

YABANCIYA SATIŞ AZALDI

Yabancılara konut satışları Eylül'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23.8 azalarak 5 bin 49 oldu. Bu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4.5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 795 konut satışı ile İstanbul aldı. Onu sırasıyla bin 585 konut satışı ile Antalya ve 335 konut satışı ile Mersin izledi.