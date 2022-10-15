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Haberler Ekonomi Kadın çiftçilere 10 milyarlık destek

Kadın çiftçilere 10 milyarlık destek

15.10.2022

Kadın çiftçilere 10 milyarlık destek
TARIM ve Orman Bakanlığı'nca kırsal kalkınma ve kredilendirme programları kapsamında 280 bin 643 kadın çiftçiye yaklaşık 10 milyar liralık destek verilerek, binlerce kişiye istihdam sağlandı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Kadını kırsalda tutamazsak aileyi de tutamayız. Bu takdirde özlediğimiz, arzuladığımız üretim hedefimizi gerçekleştiremeyiz. Bundan dolayı kadın çiftçilerimiz, kırsal kalkınmanın hayata geçirilmesinde çok büyük önem taşıyor" dedi. Kadınların tarımsal alanda, gıda üretimi ve güvenliğindeki önemi nedeniyle her yıl 15 Ekim, 'Dünya Kadın Çiftçiler Günü' olarak kutlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da kırsalın yeniden ayağa kaldırılması ve üretimin canlandırılması için kadın çiftçilere pozitif ayrımcılık yaparak, farklı programlarla destekliyor. Kırsal kalkınma ve kredilendirme programları kapsamında şimdiye kadar 280 bin 643 kadın çiftçi kırsalda desteklenip, yaklaşık 10 milyar liralık hibe sağlandı. Kadın çiftçilerin geliştirdiği, bakanlık tarafından desteklenen projelerle binlerce kişiye de istihdam sağlanmış oldu.

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