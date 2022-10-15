MÜSIAD Expo için geri sayım

BU yıl 19'uncu kez kapılarını açacak MÜSİAD EXPO 2022 Ticaret Fuarı için geri sayım başladı. 2-5 Kasım tarihlerinde TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek organizasyonun basın toplantısında konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 124 ülkeden sanayici, yatırımcı ve girişimci iş insanının İstanbul'da bir araya geleceğini vurguladı.

MÜSTAKIL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) koordinasyonunda 1993'ten bu yana iki yılda bir düzenlenen Türkiye ve bölgenin en kapsamlı karma ticaret fuarı MÜSİAD EXPO, bu sene 2-5 Kasım tarihlerinde, 25 bin metrekarelik fuar alanında gerçekleşecek. 100 binin üzerinde ziyaretçi ve katılımcının ağırlanacağı organizasyon kapsamında ayrıca D8 Büyükelçiler Zirvesi düzenlenecek. MÜSİAD Genel Merkezindeki basın tanıtım toplantısında açıklamada bulunan Asmalı, dünyanın dört bir yanından sanayici, yatırımcı ve girişimci iş insanının İstanbul'a geleceğini söyledi. Asmalı, MÜSİAD EXPO kapsamında düzenlenecek farklı etkinlikler ile fuarın bir ticari diplomasi zirvesi olacağını da ifade etti.

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