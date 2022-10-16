2335 kişiyi istihdam edecek yatırıma 7,6 milyon TL’lik destek

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname ile İzmir'de Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri tarafından kurulacak güneş enerji paneli üretim tesisi yatırımına 7,6 milyar TL tutarında devlet yardımı verilmesi kararlaştırıldı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre İzmir'de yapılacak olan fotovoltaik güneş paneli üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek. Destek için sıfırdan yapılacak yatırımın en geç altı yıl içerisinde tamamlanması şartı konuldu. Proje için belirlenen yatırım tutarı ise 7 milyar 627 milyon Türk Lirası.

Proje ile birlikte 100 nitelikli personel olmak üzere 2 bin 335 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor. Merkezi İstanbul'da olan Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, Aliağa'da kurulacak tesis için işgücü arayışına başladıklarını söyledi.