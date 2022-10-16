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Haberler Ekonomi Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin Sözleşmeli Personel alacağı öğrenildi.

16.10.2022, 09:39

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2007/12251 sayılı Bakanlar kurulu Kararının 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnamesine ekli; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' ın 2. Maddesinin (b) fıkrası uyarınca (Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme,) 2020 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle 1 (bir) adet
sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." dedi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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