IMFC toplantısının sonuç bildirisine Rusya engeli

Uluslararası Para ve Finans Komitesi'ne (IMFC) başkanlık eden İspanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Nadia Calvino, Ukrayna'daki savaşın ekonomik büyümeyi yavaşlatan en önemli unsur olduğunu belirtti. Calvino, Rusya'ya savaşı durdurması için güçlü bir çağrı yapıldığını ancak Rusya'nın engeli nedeniyle 46'ncı IMFC Toplantısı sonucunda ortak bir bildiri yayımlanamadığını ifade etti.

Calvino, "Savaş, büyümeyi yavaşlatan ve enflasyonu, oynaklığı, enerji ve gıda güvensizliği ile belirsizliği yaratan en önemli unsur. Bu nedenle barış şu anda en önemli ekonomi politikası aracı" dedi. İki yılı aşkın süre devam eden salgın ve ardından Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın, geçim kaynakları üzerinde önemli etkilerle ekonomik faaliyet üzerinde ağır bir baskı oluşturduğu belirtilen açıklamada, enflasyonun onlarca yılın zirvesinde olduğu, borcun arttığı, gıda ve enerji güvenliği risklerinin yükseldiği aktarıldı. Açıklamada, tedarik zinciri ve ticaret aksaklıklarının sürdüğü, finansal koşulların sıkılaştığı, sermaye akışı ile döviz kuru dalgalanmalarının arttığı bildirildi.