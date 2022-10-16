İslam İktisadı Atölyesi’nde krizlere alternatif çözümler ele alınıyor

İLİM Kültür Eğitim (İLKE) Vakfı çatısı altında faaliyetlerini sürdüren İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) tarafından organize edilen "10. İslam İktisadı Atölyesi" ikinci gününde devam etti. Bu yıl "İktisadi Krizler ve İslam İktisadı" başlığıyla İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında çeşitli atölyeler düzenlendi.

İslam İktisadı Atölyeleri Tertip Heyeti Başkanı Prof. Dr. Necmettin Kızılkaya, "Eskiden lokal düzeyde olan krizlerin etkileri çok daha sınırlı düzeydeyken, günümüzde ekonominin globalleşmesi sebebiyle çok daha geniş coğrafyaları, çok daha geniş kitleleri, kesimleri, ülkeleri etkileyebiliyor" dedi.