Marmaris esnafının yüzü turizmle güldü

TÜRKİYE'NİN en gözde turizm kentlerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde esnaflar pandemi ve yangınların ardından bu sezon rahat nefes alarak mutlu olduklarını belirttiler. Kapalı çarşı esnaflarından Eser Esen "Son korona döneminden sonra işlerimiz daha güzeldi. Bundan sonra da daha iyiye gideceğini düşünüyoruz" dedi. Murat Ötüken de, "Buraya en çok Rus ve Ukraynalılar geliyordu bu yaz savaştan dolayı daha çok İngilizler geldi. Gelen mutlaka meşhur Türk lokumu almadan ülkesine dönmüyor" diye konuştu.

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