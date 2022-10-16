TCDD kendi elektriğini üretecek

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) elektrik enerji ihtiyacının yenilenebilir enerjiden karşılanabilmesi amacıyla gar, istasyon, idari bina, lojistik merkezi ve kamulaştırma yapılabilecek araziler içerisinde proje ve tespit çalışmalarına başladı. Projeden İzmir'deki istasyonlar da faydalanacak. İzmir Menemen TM Rüzgar Enerji Santrali projesi kapsamında 42.4 megawat elektrik üretimi sağlanacak. Birçok istasyona güneş enerjisi santralleri kurulurken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, projeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

TASARRUF SAĞLIYOR

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD), çevreci yatırımlara ağırlık verdiğine dikkati çeken Bakan Karaismailoğlu, elektrikli işletmeciliğin, dizel işletmeciliğe kıyasla büyük tasarrufu sağladığını belirtti. Elektrikli hatların artmasıyla birlikte TCDD'nin elektrik tüketiminin de ilerleyen yıllarda artış göstermeye devam edeceğini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, yenilenebilir enerjinin önemine değindi.

TCDD'nin tükettiği enerjinin yüzde 35'yi aşkın kısmını, güneş ve rüzgar başta olmak üzere,yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, "TCDD, uygulama aşamasına geldiği bu çalışmalara yerel yönetimleri de dahil ederek onlarla iş birliği tesis etmekte ve bu sayede demiryolunun geçtiği her yere 'yeşil yolu" götürerek yenilenebilir enerji kaynaklarının ulaştırmada, kullanımında lokomotif görevi üstlenecek. Böylece TCDD, çevreci projelerle temiz enerjinin lokomotifi olacak" diye konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR PROJELER

TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük ise TCDD'ye ait gar, istasyon, otopark vb. alanlarda elektrikli araç şarj istasyon potansiyeli çıkartılarak 75 adet alan için elektrikli araç şarj istasyon kurulum projesi çalışmalarına başlandığını söyledi.

Pezük, "16 Temmuz 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yayımlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planına göre, çevre dostu, akıllı, rekabetçi, emniyetli, erişilebilir ve uygun fiyatlı bir ulaşım sistemi oluşturularak 2050 yılına kadar ulaştırmadan kaynaklanan emisyonların yüzde 90 azaltılması hedeflenmektedir" dedi.

ŞENOL KANTÜRK