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Haberler Ekonomi Denizli’nin Hicaz narının yüzde 80’i ihraç ediliyor

Denizli’nin Hicaz narının yüzde 80’i ihraç ediliyor

17.10.2022

Denizli’nin Hicaz narının yüzde 80’i ihraç ediliyor
Denizli'de çiftçilerin yaklaşık 28 bin dekar alanda yetiştirdiği nar, başta AB ülkeleri ve Rusya olmak üzere çok sayıda ülkeye satılıyor. Nar üretiminde Ege'de ikinci, Türkiye'de 4. sırada yer alan kentte hasat 10 gün önce başladı. Geçen yıl 45 bin ton olarak gerçekleşen nar rekoltesinin, bu yıl olumlu iklim koşulları dolayısıyla bu rakamın üzerine çıkması bekleniyor. Pamukkale, Honaz, Buldan, Sarayköy, Güney ve Kale ilçelerinde yaklaşık 28 bin dekar alanda Hicaz cinsi nar yetiştiriliyor. Narın yüzde 80'i ihraç ediliyor.

■ SEBAHATTİN ALP
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