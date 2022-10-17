ESİAD Keyman ve Kuneralp’i ağırladı

EGE Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD), "Avrupa'daki enerji krizi karşısında siyasi ve ekonomik gelişmeler ile Türkiye'nin durumu" konulu çevrimiçi toplantı düzenledi. Başkan Sibel Zorlu, Küresel güçlerin birbirine meydan okumasının bir yansıması olan gelişmelerin çok iyi irdelenmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Fuat Keyman, çok kutuplu bir dünyaya gidildiğini, hem çatışma hem de işbirliklerinin aynı anda yaşandığını vurguladı. Emekli Büyükelçi Selim Kuneralp de AB'nin enerji birliği girişimlerini anlattı.

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