Yağmurun vurduğu incirin kurusu 100 liradan satılıyor

Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu üreticinin incirin olgunlaşma aşamasında beklenmedik lokal yağışlar ve ters esen batı rüzgarları nedeniyle yüzde 25'lik rekolte kaybına uğradığını belirterek, "Fiyatlarda dalgalanmalar yaşanabilir. Üreticiler panik yapmasın" dedi. İzmir'in en kaliteli kuru incirinin üretildiği Tire'de rokoltenin düşük kalmasına rağmen üreticiler fiyatlardan memnun. Sezon öncesi borsada oluşan iyimser rekolte tahinlerine, olumsuz hava koşullarının darbe vurduğunu kaydeden İbişoğlu, "Ağaçtaki incir yöremizde yağmurlardan etkilendi. Batı rüzgarları da kaliteyi düşürdü. Üreticinin elindeki birinci kalite süzme incir oldukça az. Az olduğu için de kilo fiyatı 100 lira. En alt kalite hurda incir 10 lira bandında, ortalama kalite incir ise 65-70 liradan alıcı buluyor.

■ NADİR UYSAL