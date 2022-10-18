Borsa, rekoru yeniledi

BORSA İstanbul yeni haftaya hızlı yükselişle başladı. Bilançolar öncesi, bankacılık endeksinde yüzde 10'a yakın yükseliş yaşanırken, BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.854 puana taşıdı. Gün boyunca en çok kazandıran bankacılık hisseleri oldu.

BİLANÇOLAR BEKLENİYOR

BIST cephesinde 3700 seviyesi üzerine kadar taşınan ralli sonrası bankalar öncülüğünde başlayan düzeltme sürecinin yeni vade ile birlikte yerini hızlı bir toparlanma sürecine bıraktığını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.700 puanın destek, 3.820 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu söyledi. BORSADA bilanço beklentileriyle hisse bazında hareketlerin de ön planda olması bekleniyor. Bazı analistler, aşırı iyimser fiyatlamalar olduğuna dikkat çekerek "Köpük var" değerlendirmesi de yaptı.

Analistler, haftanın veri gündeminde ise yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, Euro Bölgesi ve İngiltere'de enflasyonun öne çıktığını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık toplantısına ilişkin 75 baz puanlık faiz artırımı beklentilerinin güçlenip güçlenmeyeceğinin de fiyatlamalar açısından önemli olacağını vurguladı. Bu arada TCMB'nin perşembe günkü toplantıda politika faizini düşürmesi bekleniyor.

YERLİ YATIRIMCILARIN HİSSE VARLIKLARI 1 TRİLYON LİRAYI AŞTI

TÜRKİYE Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) verilerine göre, yerli yatırımcıların 2021 sonunda 524,7 milyar lira olan pay senedi varlıkları, 9 ayda yüzde 97,4 artarak 1 trilyon 36 milyar liraya çıktı. Söz konusu artış son bir yılda ise yüzde 157 oldu. Yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarındaki büyüme, gerek yıllık gerekse 9 aylık enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Veriler, pay senetlerine yatırım yapan yerli yatırımcıların tasarruflarının enflasyon karşısında korunduğunu gösterdi.