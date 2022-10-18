Laboratuvar sektörü SGK anlaşması istiyor

Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Serdar Seven, doğru tanı ve tedavi sürecinde laboratuvar hizmetlerinin belirleyici olduğunu, bu nedenle de sağlık sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

ULAŞILABİLİR HİZMET

Tıp laboratuvarlarının özel hastane ve tıp merkezleriyle işbirliği içinde hizmet vermelerine rağmen mevzuat gereği SGK anlaşması yapamadıklarını vurgulayan Uzm. Dr. Seven, Yeni Asır'a "Hastaneler, sağlık kurumları ve tıp merkezlerinin SGK ile anlaşma yapabilme opsiyonları var. Ancak laboratuvarların SGK ile anlaşma yapma hakkı yok. Laboratuvarların SGK anlaşmasına dahil edilmesi toplum sağlığı ve daha sağlıklı nesillerin yetişmesi için gerekli" dedi.

Dünyada laboratuvar tetkiklerine gösterilen önemin giderek arttığına dikkat çeken Uzm. Dr. Seven, şu bilgileri verdi: "Kalıcı hasarlar meydana getirebilecek pek çok hastalığın önüne genetik ve biyokimya testleri sayesinde geçilebilir ve hastalığın daha fazla yayılması da engellenebilir. Laboratuvarlarımızın özel sağlık sigortalarıyla anlaşmaları bulunuyor. Fakat SGK ile mevzuat olarak anlaşma yapmamız mümkün değil. Bu ciddi bir problem. Özel hastanelerde olduğu gibi bir kısmını devletin bir kısmını da hastanın karşılayacağı özel bir sistem getirilebilir. SGK'nın bu çözümü hastalara sunması daha kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti anlamında önem taşıyor."

CİHAZLARI YENİLEDİK

Uzm. Dr. Serdar Seven, İzmir'de 5 farklı lokasyonda, yüksek kalite standartlarında laboratuvar hizmeti veren Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu'nun, yeni yatırımlarla birlikte Ege Bölgesi'nin referans laboratuvarı olmayı hedeflediğini kaydetti. Seven "Grup olarak, hekimler başta olmak üzere hedeflerimiz doğrultusunda sürekli tanı ve test kitleri ile cihazlarımızı güncellemeye devam ediyoruz. İzmir'de bu alanda önemli bir atılım içerisindeyiz. Karşıyaka'da 550 metrekare alana kurulu yeni laboratuvarlarımızı 2023 yılının sonuna kadar hizmete almayı planlıyoruz" dedi.

SÜREKLİ YATIRIM ŞART

ARTAN döviz kurlarının maliyetleri de yükselttiğini belirten Seven, "Tıbbi cihazlar ve tanı kitlerinin yüzde 90'ı yurt dışı menşeili. Tedarikçi firmalar ürünlerine yüksek oranlarda zam yapıyor; fakat bizler hastalarımıza bu zammı aynı oranda yansıtmıyoruz. Kendimizi sürekli yeniliyoruz. SIBO testi cihaz ve kitlerini resmi prosedürlere uygun ithal eden tek laboratuvarız. Kullandığımız gold (altın) standart veya buna yakın testler. Aldığımız doğru sonuçlar güvenilirliğimizi artırıyor. Ancak standardı korumak için sürekli yatırım şart" dedi.

TOLGA TEKİN