Otomotivde üretim ve ihracat ilk 9 ayda arttı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, yılın ilk 9 ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 962 bin 18, otomobil üretimi ise paralel seyrederek 571 bin 6 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretiminde toplam üretim ise 996 bin 926 adede ulaştı. Ocak-eylül döneminde ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış gösterdi. Aynı sürede otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 2 artarak 687 bin 966 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde, otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalırken, ticari araç ihracatı yüzde 8 arttı. Traktör ihracatı ise 2021 yılına göre yüzde 11 artarak 13 bin 331 olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2022 yılı ocak-eylül döneminde yüzde 12 pay ile sektörel ihracat sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

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