Kadın çiftçi sayısı 290 bine yaklaştı

ÇIFTÇI Kayıt Sistemi'ndeki (ÇKS) kadın çiftçi sayısı 290 bine yaklaşırken buraya en fazla kayıt Ordu'dan yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığından edinilen bilgiye göre, ÇKS'ye kayıt yaptıran çiftçilerin sayısı 2 milyon 172 bini geçerken bu yılın eylül ortası itibarıyla sistemdeki kadın çiftçi sayısı 289 bin 244 olarak hesaplandı. Sisteme en fazla kayıtlı kadın çiftçi 23 bin 761 ile Ordu'da yer alıyor.

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BU ili 18 bin 615 ile Giresun, 12 bin 644 ile Manisa, 11 bin 938 ile Trabzon, 11 bin 521 ile Denizli, 10 bin 530 ile Konya, 9 bin 744 ile Samsun, 8 bin 866 ile Sakarya, 8 bin 446 ile Aydın, 6 bin 805 ile Ankara izledi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Kadın çiftçilere pozitif ayrımcılık noktasında verdiğimiz destek miktarı 10 milyar lirayı buldu. Kadın çiftçilerimizi de bu imkandan yararlanmaya davet ediyorum" dedi.