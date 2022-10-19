Manisa’da 3’üncü etapta 980 konut yapılacak

MANİSA Yunusemre Belediyesi'nin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığı ile hayata geçirdiği 5.500 konutluk dev Akgedik Yunuskent Projesi hız kesmeden devam ediyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "İlk iki etap projemizde yer alan 2600 konuta yerleşen 10 bine yakın vatandaşımızla birlikte bölgede yaşam başladı. Daha önce hak sahibi kuraları çekilen 3. etap projelerimizde 980 konut olacak. Böylece 5500 konut hedefiyle başladığımız Yunuskent Projemizde 4000'e yakın konutu bitirmiş olacağız" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK