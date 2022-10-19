Yorgancılar: Nereden başlayacağımızı biliyorum

ÜÇ dönemdir EBSO Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan ve 2022-2026 dönemi için yeniden aday olan Ender Yorgancılar, seçime saatler kala Meclis üyeleriyle bir araya geldi. Yorgancılar, "Uygun görüp destek olursanız bir dönem daha görevde olacağım. Tekrar bir araya geldiğimiz takdirde, ertesi gün nereden başlayacağımızı biliyorum" diye konuştu. Ege Bölgesi Sanayi Odası 2022-2026 dönemi komite ve meclis üyeleri seçiminde 53 meslek komitesinden 271 komite üyesi ve 109 meclis üyesi belirlenmişti. EBSO meclisinde 33 isim değişirken, yönetim kurulu başkanlığına adaylığını açıklayan Ender Yorgancılar ve Mustafa Karabağlı da komitelerinden yeniden seçilerek EBSO meclis üyesi olmaya hak kazanmıştı.

MERT ALPDÜNDAR