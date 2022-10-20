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Haberler Ekonomi ‘Assos’ ve ‘Troya’ tünellerinden bir haftada 53 bin araç geçti

‘Assos’ ve ‘Troya’ tünellerinden bir haftada 53 bin araç geçti

20.10.2022

‘Assos’ ve ‘Troya’ tünellerinden bir haftada 53 bin araç geçti

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı törenle geçen hafta açılan 'Assos' ve 'Troya' tünellerinden, bir haftada 53 bin aracın geçtiğini duyurdu. Çanakkale- İzmir kara yolunun Ayvacık ilçesi ile Küçükkuyu beldesi arasında yapımı tamamlanan Kazdağları rampaları geçişindeki 'Assos' ve 'Troya' tünelleri 11 Ekim'de açıldı. Tüneller 50 dakikaya çıkan yol süresini, 5 dakikaya kadar düşürdü.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN

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