BES’te yeni teşvikler hayata geçirilecek

BİREYSEL Emeklilik Sistemi'nde 18 yaş altına yönelik düzenlemeyle bir yıl gibi kısa bir sürede 500 bin çocuk ve genç sisteme dâhil oldu, birikimleri 2 milyar liraya ulaştı. BES'e doğrudan devlet katkısı 2023 yılında 13.6 milyar liraya çıkacak. Aile büyükleri de yeni doğan torunlarına hem birikim hem emeklilik yolu açmak için altın takmak yerine BES hesabı açmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sisteme yönelik yeni teşviklerin yolda olduğu müjdesini verdi. Nebati, "Önümüzdeki dönemde, sistemde yeni düzenlemeleri, teşvikleri de hayata geçirerek, ülke olarak birikimlerimizi daha da yüksek seviyelere taşıyacağız" dedi. BES'te bu yılın sonunda 500 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaşılması hedefleniyor.

HAZAL ATEŞ