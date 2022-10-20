İnternet alışverişinde “geri al” butonu olacak

E-ticarette, büyük ve uluslararası firmalara yönelik yasa hazırlığının ardından, elektronik ticarette tüm hizmet sağlayıcıları ilgilendiren yönetmelik yürürlüğe girecek. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı taslağa göre, e-pazar yerlerinin istediği komisyonu ya da indirimi uygulamayan satıcılar, e-ticaret platformlarından tek taraflı olarak çıkarılamayacak. Elektronik ticaretteki işletmeler, satış fiyatında tek taraflı değişiklik ve kampanyalı satışa zorlanamayacak.

Platform satıcıya, para kendi tasarrufuna girdikten sonra en fazla 5 gün içinde ödeme yapacak. Satıcı platformdan, sözleşmedeki hususların ihlali dışındaki gerekçelerle, savunması alınmadan çıkarılamayacak. İnternette ikinci el malların ayrı kategoride satılması sağlanacak. Siparişin onaylanması aşamasında, ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, vergi ve teslimat masrafları da dahil olmak üzere alıcının ödeyeceği toplam bedel ve sözleşmenin diğer şartları alıcı tarafından açıkça görülecek. E-satış platformlarındaki satıcılar, firmanın adresi, esnafın adı soyadı ve telefon numarası gibi bilgiler ile bağlı oldukları meslek kuruluşunun iletişim bilgilerini yayımlayacak.

KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK

E-ticaret platformları, satıcıların bilgilerini belgeler üzerinden doğrulayacak, tanıtıcı bilgilerini doğrulamadığı firmaya aracılık hizmeti vermeyecek. Her yıl ocak ve temmuz aylarında satıcı firmanın bilgileri kontrol edilecek. 2 gün içinde bilgilerini doğrulamayan firmaya aracılık hizmeti kesilecek. İnternetten sipariş verilirken, tüketicinin yanlış bilgi girmemesi için özet sipariş formu ile "geri al" gibi butonlar yer alacak. Alıcıyla satıcı arasında uyuşmazlık çıkması halinde alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmaları hayata geçirilecek. Ancak bu yollar, diğer hukuki yollara başvurmayı engellemeyecek.

Satıcı internetten siparişi aldığını, e-ticaret platformunun yanı sıra elektronik posta, kısa mesaj veya telefon araması gibi araçlardan birisiyle alıcıya bildirecek. Diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça internet satış platformu, satıcıların ürünlerinden sorumlu tutulmayacak. E-ticaret platformu, kendisinin veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerin markasını taşıyan malları, aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerinde satışa sunamayacak, satışına aracılık edemeyecek.

BARIŞ ŞİMŞEK