  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi İzmir'de gizemli ölüm! Barakada ne yaşandı?

İzmir'de gizemli ölüm! Barakada ne yaşandı?

Son dakika... İzmir'in Karabağlar ilçesinde barakada tek başına yaşayan bir kişi, bıçaklanmış halde ölü bulundu. Olayla ilgili şüpheli veya şüpheleri yakalamak için çalışma başlatıldı.

İHA

20.10.2022, 14:19

İzmir Kkarabağlar'daki korkunç olay saat 10.30 sıralarında Eski İzmir Caddesi Kilimcitepe Camii'nin karşısında bulunan bir barakada meydana geldi.

İzmir’de gizemli ölüm! Barakada ne yaşandı?

Edinilen bilgiye göre, yol kenarına baraka kuran ve tek başına burada yaşadığı öğrenilen Mustafa Avar (55), bir kişi tarafından hareketsiz halde bulundu.

İzmir’de gizemli ölüm! Barakada ne yaşandı?

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Avar'ın bacağından bıçaklandığı ve kan kaybından hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmir’de gizemli ölüm! Barakada ne yaşandı?

ŞÜPHELİ VEYA ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Mustafa Avar'ın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir’de gizemli ölüm! Barakada ne yaşandı?

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri baraka ve çevresinde incelemelerde bulunurken, polis ekipleri olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA